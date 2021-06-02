«Чертовски сумасшедший»: Хемсворт заявил о завершении съёмок «Тора 4»

https://static.news.ru/photo/4326ac78-c370-11eb-9474-96000091f725_660.jpg Крис Хэмсворт Фото: City News Moskva/Global Look Press

Голливудский актёр Крис Хемсворт опубликовал на своей Instagram-странице фото со съёмок «Тора 4» — фантастического боевика по мотивам комиксов Marvel. По его словам, работа над «чертовски сумасшедшей» картиной завершена.

На чёрном-белом снимке звезда стоит рядом с режиссёром ленты — Тайкой Вайтити. Хемсворт добавил, что продолжение фильмов про Тора получилось и трогательным, и забавным. Премьера блокбастера «Тор: Любовь и гром» запланирована на 5 мая 2022 года.

Первый «Тор» вышел в 2011-м. Супергероя также сыграл Хемсворт. Продолжение — «Тор 2: Царство тьмы» — появилось на широких экранах в 2013-м, «Тор: Рагнарёк» увидел свет в 2017-м. Кроме того, актёр появлялся в образе бога грома из скандинавской мифологии в картинах про «Мстителей».

Накануне фанаты фантастических боевиков Marvel «Мстители» разгневались на создателей предстоящего супергеройского блокбастера «Вечные» после публикации первого трейлера ленты на YouTube. Картина рассказывает о бессмертной инопланетной расе, обладающей сверхспособностями. Они живут на Земле тысячи лет и тайно защищают людей от разных угроз.

Ранее сообщалось, что в мире кино нашёлся режиссёр, который продолжит историю «Джокера». THR стало известно, что сделку с Warner Bros. на написание сценария для сиквела заключил Тодд Филлипс, работавший над основным фильмом с Хоакином Фениксом. Примечательно, что на данный момент нет информации о том, останется ли Филлипс в режиссёрском кресле или ограничится написанием сценария.