Крупнейшая британская сеть временно закрыла все свои кинотеатры

https://static.news.ru/photo/e10c00a4-06e8-11eb-a7c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pete/CC BY 2.0/commons.wikimedia.org

Британская сеть кинотеатров Cineworld подтвердила, что временно закрывает все свои площадки в Соединённом Королевстве и США. Решение принято из-за новой волны распространения коронавируса.

Из-за закрытия кинозалов под угрозу потери работы попали 45 тысяч сотрудников, 5,5 тысячи из которых трудятся в Великобритании, отмечает NME. Сети принадлежат 663 кинотеатра, большинство которых (536 площадок) находятся в США.

Поскольку основные рынки США, в основном Нью-Йорк, оставались закрытыми без указаний относительно сроков возобновления работы, студии неохотно выпускали новые фильмы. В свою очередь без этих премьер Cineworld не сможет предоставить клиентам как в США, так и в Великобритании — на основных рынках компании — широкий спектр сильных коммерческих картин, необходимых для привлечения людей в кинотеатры на фоне COVID-19, — говорится в заявлении представителей компании.

Ранее главные режиссёры США призвали власти страны помочь кинотеатрам, пострадавшим от пандемии коронавируса. По их мнению, площадки не выживут из-за запретов на массовые мероприятия, писал NEWS.ru.