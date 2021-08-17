Критики назвали фильм «Шан-Чи» «дверью в другой мир» ещё до премьеры

Кинокритики в Сети похвалили фантастическую ленту по мотивам комиксов Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец», передаёт портал Collider. Эксперты, посмотревшие картину до её премьеры, поделились впечатлениями в Интернете. Например, Стивен Вайнтрауб, посмотревший картину до выхода в прокат, назвал проект «дверью в другой мир», не похожим на привычные блокбастеры по Marvel.

По сюжету главный герой Шан-Чи (Симу Лю) с детства увлекается восточными единоборствами для получения десяти магических колец. С древних времён они наделяли его предков сверхсилой.

«Шан-Чи» меня сразил наповал. Я пришёл ради крутых драк и мистики, а после просмотра уходил из кинотеатра, размышляя о семье, скорби и наследии. Все актёры просто потрясающие, — подчеркнул Дэн Кэйси из Nerdist на своей странице в Twitter.

#ShangChi kicked ass! Come for the killer fight scenes, dark mysticism, and martial arts mayhem, but stay for the thoughtful rumination on family, grief, and legacy.



The whole cast is terrific! Simu Liu is a superstar. Tony Leung and Michelle Yeoh are international treasures. pic.twitter.com/Rt7QAWK1T3 — Dan Casey (@DanCasey) August 17, 2021

«Шан-Чи и легенда десяти колец» является 25-м по счёту в кинематографической вселенной Marvel и станет частью четвёртой фазы КВМ. Об экранизации одноимённого комикса заговорили ещё в 2006-м, но производство началось в 2018-м.

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