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Критики назвали фильм «Шан-Чи» «дверью в другой мир» ещё до премьеры

08:42, 18 августа 2021
Критики назвали фильм «Шан-Чи» «дверью в другой мир» ещё до премьеры Фото: kinopoisk.ru
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Кинокритики в Сети похвалили фантастическую ленту по мотивам комиксов Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец», передаёт портал Collider. Эксперты, посмотревшие картину до её премьеры, поделились впечатлениями в Интернете. Например, Стивен Вайнтрауб, посмотревший картину до выхода в прокат, назвал проект «дверью в другой мир», не похожим на привычные блокбастеры по Marvel.

По сюжету главный герой Шан-Чи (Симу Лю) с детства увлекается восточными единоборствами для получения десяти магических колец. С древних времён они наделяли его предков сверхсилой.

«Шан-Чи» меня сразил наповал. Я пришёл ради крутых драк и мистики, а после просмотра уходил из кинотеатра, размышляя о семье, скорби и наследии. Все актёры просто потрясающие, — подчеркнул Дэн Кэйси из Nerdist на своей странице в Twitter.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» является 25-м по счёту в кинематографической вселенной Marvel и станет частью четвёртой фазы КВМ. Об экранизации одноимённого комикса заговорили ещё в 2006-м, но производство началось в 2018-м.

Ранее британский сценарист и открытый гей Расселл Ти Дейвис, известный по работе над эпизодами шоу «Доктор Кто» и «Близкие друзья», осудил Disney и киностудию Marvel за использование темы ЛГБТ в сериале «Локи». Он признался, что появление бисексуального персонажа в супергеройском проекте вызывает у него беспокойство. В июне 2021-го режиссёр «Локи» Кейт Херрон подтвердила информацию об ориентации главного героя сериала.

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