«Клёвая вещь»: о чём сериал «Игра в кальмара» и почему его смотрит весь мир

Южнокорейский остросоциальный сериал «Игра в кальмара» за неделю стал самым популярным проектом Netflix в 90 странах. На фоне неожиданного даже для авторов проекта успеха зрители и кинокритики не перестают спорить о причинах его триумфа. Как новый сериал Netflix, на который никто не делал ставку, стал хитом и что с ним не так — в материале NEWS.ru.

«Финальная сцена удивительно плохо сделана»

«Игра в кальмара» — это типичная история из области Battle Royale, жанра онлайн-игр, где множество игроков, оказавшись на арене, должны убивать друг друга. Героями стали обычные люди, которые попали в капкан кредитов, займов и других жизненных трудностей, в том числе смертельных болезней. Им нечего терять, а на арене их главная задача — выжить. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 45,6 миллиарда вон ($ 38,5 млн) и решит свои финансовые трудности. Вскоре после начала игры число игроков резко сокращается, а моральные принципы — стремительно падают. Персонажи, которые могли бы объединиться и пойти против создателей игры, обращаются друг против друга.

«Игра в кальмара» kinopoisk.ru

Нашумевший сериал успех прокомментировать в своём Telegram-канале блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian). Он назвал несколько фильмов («Платформа», «Пила», «Жёлтое море» и другие), после просмотра которых новый хит Netflix, по его мнению, не сможет удивить зрителей. Более подробно своим мнением об «Игре в кальмара» блогер поделился с NEWS.ru.

Мне не очень понравился этот сериал. Идеи, которые в нём есть, уже были раскрыты в других проектах — и гораздо лучше. Диалоги в какие-то моменты удивляют своей корявостью. Понимаю, что есть специфика корейских сериалов, но я, тем не менее, «Игру в кальмара» не воспринял так, как большинство, — признался кинокритик.

Евгений Баженов добавил, что ему «безумно нравится» корейский кинематограф, но сериал «Игра в кальмара» «не зашёл от слова совсем».

Мне и графическое исполнение не понравилось. Финальная сцена, как по мне, удивительно плохо сделана, потому что там отчётливо видно хромакей (технология совмещения двух и более изображений в одном кадре. — NEWS.ru), — рассказал BadComedian.

Кинокритик посетовал, что в некоторых кадрах «у героя волосы пропадают в никуда». Подобные ляпы в кино, на его взгляд, отталкивают зрителей. При этом Баженов отметил интересные находки авторов проекта, в том числе маски на героях.

Неравенство и власть денег над людьми

По тематике «Игра в кальмара» перекливается с «Паразитами», поскольку в Южной Корее остро стоит вопрос социального неравенства. Именно этот подтекст раскрывается в проекте, хотя преподносится довольно прямолинейно. Никаких метафор в сериале нет, авторы прямо выносят на первый план темы неравенства, обесценивания жизни, власти денег над людьми. Сериал стильный, яркий и приятный. Оторваться от просмотра сложно, хотя в кадре много крови и жестокости.

Стилистика, декорации, выглядят приятно, безусловно. Но, опять же, есть «Чёрное зеркало», если мы берём стилистику. Есть миллион других фильмов, где и костюмы, и вся эта подноготная мира гораздо лучше исполнены. Маски в «Игре в кальмара» действительно мне понравились. Была изначально интрига, что это за треугольник, квадрат и кружок. Выглядят стильно, но хотелось бы чего-то глобального, — подчеркнул Баженов.

Первые две серии «Игры в кальмара» снимали целых полгода. Однако режиссёр и вся творческая команда были удивлены успехом — на сериал никто не делал больших ставок, да и рекламная кампания была совсем слабой.

Почему же «Игра в кальмара» так популярна

Одна из главных причин успеха сериала — в желании и готовности зрителей сочувствовать страданиям героям. В «Игре в кальмара» они вынуждены выживать и убивать ради денег. Однако, помимо жестоких сцен убийств, сериал несёт в себе мощный социальный подтекст. Такая же идея была успешно обыграна в «Бегущем человеке», а последним подобным хитом стали «Голодные игры». По мнению Евгения Баженова, «Игра в кальмара» наверняка получит продолжение, но большого смысла во втором и третьем сезонах не видит.

Больше всего в этом сериале расстраивает, безусловно, концовка. Потому что не стоило оно того. Все ружья выстрелили слабо, скажем так. Их повесили, но запала не хватило выстрелить хорошо. И печально, что, когда будет второй сезон, с такими рейтингами всё просто уйдёт в выкачивание аудитории. Вы, главное, продолжайте смотреть, а мы сейчас всё придумаем, и третий сезон, и четвёртый. То есть, здесь не будет какого-то законченного произведения. Мне кажется, даже первый сезон они тянут. А во втором-третьем это растягивание поднимется на невероятные высоты, — отметил BadComedian.

Баженов отметил резкий взлёт популярности корейского кино и музыки на мировом рынке. Начиная с фильма «Сквозь снег» и заканчивая «Паразитами», корейские киноделы зарекомендовали себя с лучшей стороны. Этот кредит доверия мог сыграть свою роль в неожиданном успехе «Игры в кальмара». Кроме того, к экранам устремились зрители, когда-то полюбившие «Голодные игры».

«Голодные игры» kinopoisk.ru

В киноиндустрии редко встречаются успешные проекты из жанра Battle Royale, направленные на массового зрителя. В «Игре в кальмара» объединились простой, доступный сюжет, завязанный на общих для большинства денежных проблемах, жестокие убийства, яркий колорит и стиль съёмки.