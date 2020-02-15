https://static.news.ru/photo/25d0ccac-5054-11ea-a41b-fa163e074e61_660.jpg Линн Коэн Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Линн Коэн скончалась в Нью-Йорке в возрасте 86 лет. Наибольшую известность ей принесла роль украинской домработницы и няни в сериале «Секс в большом городе».

Причина смерти и дата похорон пока не называются. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на менеджера актрисы.

К её известным работам также можно отнести роль судьи в сериале «Закон и порядок». Предпоследнюю роль в большом кино Коэн сыграла во второй части трилогии «Голодные игры: И вспыхнет пламя», которая вышла на экраны в 2013 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что умерла актриса из Южной Кореи по имени Го Су Юнг. Ей было 24 года. О кончине артистки рассказали представители пиар-компании Story J Company. Актриса стала известна после ролей в фэнтези-сериале «Гоблин» и триллере «Лжесвидетельство Соломона». Кроме того, она снялась в клипе группы BTS на песню With Seoul.