Киновед рассказал, какие фильмы больше других нуждаются в господдержке Киновед Шпагин заявил, что российские блокбастеры особенно нуждаются в господдержке

Кадр из фильма «Конёк-Горбунок» / Фото ctb.ru

На фоне западных санкций правительству России стоит назначить финансовую поддержку российским блокбастерам, так как в этом жанре страна значительно отстаёт от Голливуда, считает киновед Александр Шпагин. Он заявил, что россиянам нужны такие зрелищные фильмы, как «Конёк-Горбунок» и «Последний богатырь», пишет «Слово и Дело».

Зрелищных, компьютерных картин будет мало. И в первую очередь я бы на месте правительства поддерживал именно подобные картины. Потому что на этом пути мы всегда отстаём и будем отставать от Голливуда. Нужны яркие, зрелищные фильмы. Такие как «Конёк-Горбунок» и «Последний богатырь». Нужны блокбастеры, потому что именно они с 2010-х пожирают массовое сознание, — отметил Шпагин.

Он отметил, что после референдума 2014 года российская киноотрасль начала активно развиваться: фильмов стало выходить гораздо больше, однако качество их оставалось прежним. Однако сейчас, по мнению Шпагина, российские киноделы стали создавать более «живые, реальные вещи». Фильмы, созданные с юмором и отражающие российские реалии, уточнил киновед.

Ранее ректор Всероссийского государственного​ института кинематографии​ имени С. А. Герасимова Владимир Малышев заявил, что объявленный Голливудом бойкот должен взбодрить отечественную киноиндустрию и дать шанс российским мастерам проявить себя в больших проектах. По его мнению, крупные российские проекты могут появиться уже через пару лет.