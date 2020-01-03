Кинокритики Николас Барбер и Кэрин Джеймс назвали фильмы, выход которых в 2020 году стоит ждать с большим энтузиазмом. В перечень попали 14 кинолент.
Первым в списке стало полотно «Подлинная история банды Келли» австралийца Джастина Курзеля. Премьера в РФ состоится 20 февраля. Вторая строчка у «Истории Дэвида Копперфилда» (режиссёр — Армандо Ианнуччи, на экранах в РФ с 7 мая). На третьем месте проект Ли Уоннелла «Человек-невидимка» (в кино с 26 марта),
Эксперты также включили в рейтинг фильмы «Не время умирать», «Перспективная молодая женщина», «Артемис Фаул», «Чудо-женщина: 1984», «Душа», «Топ Ган: Мэверик», «Довод», «Вестсайдская история», «Дюна», «Последняя дуэль» и «Новости со всего света».
Ранее NEWS.ru сообщал, что сервис по продаже билетов из США составил список фильмов, которые ожидают поклонники больше всего.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен