Кинокритик объяснил популярность «Майора Грома» на Netflix

Кинокритик Василий Корецкий в беседе с NEWS.ru объяснил популярность российского фантастического фильма «Майор Гром: Чумной доктор» на международной стриминговой платформе Netflix по итогам июля. Эксперт отметил, что на фоне однообразной супергеройской продукции студий Marvel или DC любой свежий взгляд на жанр часто оказывается востребованным.

Он добавил, что Голливуд «штампует» картины с похожими стилистикой и сюжетом. В качестве примера он привёл проекты «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005), снятый по одноимённому роману Сергея Лукьяненко.

Старый пример — «Ночной дозор» и [«Дневной дозор»], которые также стали популярными за границей, и отзывы зрителей и критиков были восторженными. В России их преподносили как технологический прорыв, за рубежом их полюбили за то, что он олдскульные, обшарпанные, скорее аналоговые, а не цифровые, — отметил Корецкий.

Кинокритик подчеркнул, что «Майор Гром» — то же самое, много чисто российской специфики и фактуры, но содержание абсолютно интернациональное, по сути — американский формат.

«Майор Гром» невзлюбили в России за сюжет. Якобы провластный комикс, что революция — это зло, что только полиция стоит на страже порядка. Но такая же философия и в фильмах про Бэтмена. Если Майора Грома заменить на Бэтмена, то получится типичный американский комикс. Джокер — то же самое, это такой антигерой, популист. Или Пингвин. Это просто устоявшиеся персонажи, и между ними прочно закреплены связи и роли, — считает Корецкий.

Российский фантастический боевик «Майор Гром: Чумной доктор» (2021) режиссёра Олега Трофима стал самым популярным фильмом на стриминговой платформе Netflix в июле, передаёт портал FlixPatrol. Картину посмотрели в 80 странах. На второй строчке оказалась лента «Улица страха. Часть 1: 1994», на третьей — «Кроваво-красное небо».

Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

Ранее сообщалось, что Тихон Жизневский, сыгравший главную роль в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», рассказал, что режиссёр картины стал для команды просто «батарейкой с неиссякаемым зарядом энергии». Актёр поделился историей, как случайно сломал нос каскадёру, а сам порвал мышцу на съёмках фильма.