Кинокритик объяснил исчезновение жанра пародийной комедии из кино Кинокритик Дементьев: пародийные комедии исчезли, потому что мир и так стал слишком безумным

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Жанр пародийной комедии исчез из кино из-за того, что «мир сошел с ума» и создавать юмор абсурда в современной действительности просто неуместно, рассказал «Слову и Делу» кинокритик Андрей Дементьев. По его фильмы этого жанра, в котором особое место занимают картины с Лесли Нильсеном, фокусируют внимание на безумиях и противоречиях, с которыми мы сталкиваемся в реальности. Однако в современность слишком безумна и сделать ее еще безумнее в комедии на данный момент трудно, уточнил специалист. Он добавил, что сегодня особенно очевидна одна из основных мыслей фильмов Нильсен - что все политики на самом деле «идиоты».

Просто мир сошел с ума<…> Даже делать ничего не надо — надо просто осмотреться по сторонам, и уже будешь сидеть и хохотать, и больше с этим ничего поделать невозможно <…> Сегодня ни у кого сил не хватит сделать мир еще более безумным, — пояснил Дементьев.

То, что раньше комики высмеивали в кино, сегодня превратилось в жизнь, считает кинокритик. Он убежден, что старые комедийные пародии имеет смысл пересматривать сегодня, так как это способно помочь справиться со стрессом.

Кинокритик Роман Григорьев ранее рассказал, что ТНТ продолжает эксплуатировать своих любимых артистов, которые давно представляют пантеон этого телеканала, но обычно весь контент является уровнем шуток ниже пояса. Так он прокомментировал пародию ТНТ на фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», которая выйдет в эфир перед Новым годом. По словам кинокритика, подобный уровень не под силу сценаристам телеканала.