https://static.news.ru/photo/c6ac6100-2bdc-11ea-860f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джокер» Фото: Warner Bros.

Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.

Официальная версия картины гласит, что Артур Флек (Джокер) в финале ленты оказался в психиатрической лечебнице. Авторы полотна явно намекают, что он убил своего психотерапевта, считает Смит. За сумасшедшим злодеем гонятся санитары, а за ним тянутся кровавые следы.

По его словам, существует и другая версия блокбастера — во время протестов в вымышленном мегаполисе Готэме именно Джокер убивает Томаса и Марту Уэйн — родителей Бэтмена, — а потом стреляет и в маленького Брюса Уэйна, пишет издание The Independent.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр «Джокера» Тодд Филлипс не исключил появление сиквела картины. При этом он отметил, что с пониманием относится к просьбе поклонников «не портить» историю Артура Флека продолжением.