Кэрри уже не та: продолжение «Секса в большом городе» разочаровало фанатов

Первые же серии «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе» — озадачили зрителей. Поклонники ожидали увидеть что угодно, но только не вялых, морально состарившихся Кэрри Брэдшоу и её подруг, а также смерть «мужчины её мечты». Какими стали герои культового сериала 23 года спустя и почему сиквел разочаровал фанатов — в материале NEWS.ru.

Что стало с Кэрри, Мирандой, Шарлоттой и мистером Бигом

Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) в новой жизни остаётся Instagram-звездой, но вместо колонки в журнале ведёт подкаст на радио об отношениях. Миранда (Синтия Никсон) уходит из компании, где работала корпоративным юристом, и собирается вернуться в университет, чтобы получить степень магистра. Шарлотта (Кристин Дэвис) продолжает жить жизнью домохозяйки. Самая взбалмошная из женской четвёрки, Саманта, не появится в сериале: Ким Кэтролл отказалась от съёмок в продолжении из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер.

Ещё одним разочарованием для зрителей стала смерть «мужчины моей мечты» — мистера Бига (Крис Нот). Фанаты, несколько лет следившие за развитием отношений мистера Бига и Кэрри — такими же лихими, как американские горки, оказались не готовы к «потере бойца». Тем более такой банальной, как инфаркт после тренировки.

Не мог возлюбленный Кэрри, этот герой-любовник, умереть такой скучной смертью. Ау, создатели! У вас что, на большее фантазии не хватило? — предъявляют претензии авторам сценария фанаты.

Майкл Патрик Кинг, сценарист и один из режиссёров «И просто так», ответил на эти упрёки. Он объяснил, что намеренно «убил» мистера Бига в первой же серии.

Эта сюжетная линия влияет на весь сериал. Я создаю гигантскую дыру для главного персонажа в виде смерти её мужа, — рассказал режиссёр.

По мнению автора сценария, смерть супруга должна помочь Кэрри Брэдшоу разобраться в себе и понять, что «любить и потерять лучше, чем не любить вообще». Второй вывод, к которому режиссёр так подводит героиню, — мысль о важности дружбы.

Другая эволюция — это дружба и то, как она тебе помогает даже после смерти любимого человека. Ведь дружба — это действительно самое сильное, что может быть, когда вы переживаете худшие времена в своей жизни, — считает Майкл Патрик Кинг.

Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер Кадр из сериала: И просто так/youtube.com

И вот тут зрители возражают создателю сиквела «Секса в большом городе», указывая ему на противоречие. Ведь исчезновение Саманты из сериала объяснили как раз предательством этой самой дружбы. Только непонятно с чьей стороны. Из обсуждений героинями отсутствующей подруги становится известно, что та уехала из Нью-Йорка в Лондон после того, как Кэрри уволила её. Саманта перестала отвечать на звонки, и Миранда признаётся, что самая дерзкая и безбашенная из подруг как будто умерла для них.

Я думала, что я для неё больше, чем банкомат. Я всегда думала, что мы вчетвером будем друзьями навсегда, — говорит о Саманте Кэрри подругам.

«Кринжовое зрелище»

Послевкусие от премьеры, вышедшей в онлайн-кинотеатре Amediateka, зрители определяют одним словом: недоумение. Те россиянки, которые «залипали» на «Сексе в большом городе» 10, 20 лет назад, признаются, что им не слишком приятно наблюдать, как героини без особого энтузиазма и огонька пытаются разобраться едва ли не во всех мировых проблемах.

Критики отмечают ушедшие из сериала лёгкость и остроумные диалоги, которые могли бы спасти сюжет. Кэрри и её подруги озадачены вопросами старения, разрушения гендерных стереотипов, утомлены длительными семейными отношениями. Актрисы играют свои роли — суетятся, улыбаются с экрана, молодятся, но, по мнению зрителей, подружки уже не те.

Лучше бы не снимали продолжение. Иногда легенду надо оставить легендой, — пишут поклонники сериала.

Молодые зрители ещё резче в оценках: в комментариях они называют «Секс в большом городе» «кринжовым зрелищем» и пишут, что не имеют ни малейшего желания вникать в головные боли «тёток 50+». Судя по всему, «И просто так» споткнулся о банальный поколенческий порог: авторы сценария так и не смогли понять, для кого будет снят сиквел. Желавшие поностальгировать преданные зрительницы сериала так и не получили своё. А поколение, живущее в TikTok, вообще не поняло, что это было.