Известный кинопродюсер Альберто Гримальди умер в Майами

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Итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди, который работал над фильмами «Хороший, плохой, злой», «Последнее танго в Париже» и «Банды Нью-Йорка», умер в возрасте 95 лет в Майами.

Смерть продюсера подтвердил его сын Маурицио, отметив, что отец скончался от естественных причин, передаёт Variety.

Гримальди продюсировал работы всемирно известных режиссёров. Среди кинокартин, которые были сняты при его содействии, находятся «Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне, «Декамерон» Пьера-Паоло Пазолини, «Последнее танго в Париже» и «Двадцатый век» Бернардо Бертолуччи, «Казанова» Федерико Феллини и «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе.

Ранее NEWS.ru писал, что четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный нападающий «Торонто» Джордж Армстронг скончался на 91-м году жизни. Армстронг защищал цвета «Торонто» с 1946 по 1971 год. Он провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1188 матчей, в которых набрал 713 очков (296 шайб + 417 результативных передач). Четырежды он становился обладателем Кубка Стэнли — в 1962, 1963, 1964 и 1967 годах. В 1975 году он был введён в Зал хоккейной славы.