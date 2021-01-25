Умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джордж Армстронг

https://static.news.ru/photo/66fd4d96-5e7b-11eb-94e7-fa163e074e61_660.jpg Джордж Армстронг Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Global Look Press

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный нападающий «Торонто» Джордж Армстронг скончался на 91-м году жизни.

Зал хоккейной славы опечален из-за кончины заслуженного члена клуба Джорджа Армстронга. Мы приносим свои соболезнования его семье и друзьям, — сообщает пресс-служба Зала хоккейной славы.

Армстронг защищал цвета «Торонто» с 1946 по 1971 год. Он провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1188 матчей, в которых набрал 713 очков (296 шайб + 417 результативных передач). Четырежды он становился обладателем Кубка Стэнли — в 1962, 1963, 1964 и 1967 годах. В 1975 году он был введён в Зал хоккейной славы.

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