Призёр ЧМ по лыжам из Казахстана погиб в аварии

https://static.news.ru/photo/06773470-5e24-11eb-a497-fa163e074e61_660.jpg Николай Чеботько Фото: crosscountrykaz/instagram.com

Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года по лыжам из Казахстана Николай Чеботько погиб в результате аварии. Это случилось в ночь на воскресенье, 24 января. Спортсмену было 38 лет. О трагедии сообщили представители Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

Защищая цвета национального флага, Чеботько занял третье место на ЧМ в Валь-ди-Фьемме (Италия) в командном спринте. Кроме того, казахстанец трижды поднимался на пьедестал этапов Кубка мира в личных соревнованиях. Он неоднократно становился чемпионом страны, много раз побеждал и завоёвывал медали гонок на Азиатских играх. На республиканском уровне Чеботько выступал до конца жизни.

НОК Республики Казахстан от имени всего спортивного сообщества страны выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько. Мы разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты. Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека, — сообщается на сайте НОК.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории Ленинградской области было обнаружено тело хоккеиста Станислава Агафонова, который ранее выступал за «Спартак» и ЦСКА. На момент смерти спортсмену было 34 года.

Тело хоккеиста без признаков жизни обнаружили в его доме в среду, 20 января. Рядом с Агафоновым нашли шприцы, ложку и белое вещество. Отмечается, что в качестве предварительной причины смерти называется передозировка наркотиками.