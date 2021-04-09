«История про конкретных людей»: Козловский представил фильм «Чернобыль»

https://static.news.ru/photo/019cd51a-99d7-11eb-9c31-96000091f725_660.jpg Данила Козловский в фильме «Чернобыль» Фото: Central Partnership Productions

Актёр Данила Козловский презентовал в Санкт-Петербурге фильм «Чернобыль», в котором выступил как режиссёр и исполнитель главной роли. По его словам, основной задачей создателей фильма было показать судьбы конкретных людей.

Мы шли от героев, потому что все-таки у нас не историческая реконструкция, у нас история про очень конкретных людей, очень конкретные судьбы, для нас это было гораздо важнее, чем воссоздание документальное, — цитирует актёра ТАСС.

Он отметил, что сегодня чернобыльская катастрофа, произошедшая в 1986 году, воспринимается как «некая же часть мифологии». Однако главным в ней остаётся человек, героизм и самопожертвование ликвидаторов последствий аварии.

Козловский сыграл в фильме молодого пожарного Алексея Карпушина, которому с риском для жизни предстоит предотвратить повторный, ещё более разрушительный, взрыв на Чернобыльской АЭС. Он отметил, что самыми трудными были подводные съёмки, поскольку одновременно играть роль и заниматься режиссурой без возможности подсказывать было непросто.

Фильм снимался в 2019 году на территория пятого энергоблока Курской АЭС, а также в Москве, Венгрии и Хорватии. Помимо Козловского, в картине заняты Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Николай Козак, Филипп Авдеев. Фильм выходит в прокат 15 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что британский актёр Пол Риттер, сыгравший в мини-сериале «Чернобыль» (2019) заместителя главного инженера ЧАЭС Анатолия Дятлова, скончался в возрасте 55 лет. Причиной смерти стал рак мозга.