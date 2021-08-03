Исполнитель роли Петра III сыграет помощника Дракулы

Британский актёр Николас Холт сыграет Ренфилда — помощника графа Дракулы — в предстоящей монстро-картине Universal. Постановщиком ленты станет Крис МакКей («Война будущего»). Идея сюжета принадлежит Роберту Киркману — автору комиксов «Ходячие мертвецы». Сценарий напишет Райан Ридли, работавший над анимационным проектом «Рик и Морти». Холт также известен ролью русского императора Петра III в историческом полотне «Великая», передаёт портал Deadline.

В оригинальном романе Брэма Стокера «Дракула» Ренфилд — пациент психбольницы, поклоняющийся Дракуле. Сам вампир-аристократ, кстати, также предстанет на экранах. По сюжету Ренфилд решит больше не служить Владу Цепешу. В числе ближайших проектов Холта — продолжение сериала «Великая» с Эль Фаннинг (производство второго сезона завершили в июле) и комедия «Меню» с Аней Тейлор-Джой и Рэйфом Файнсом.

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