https://static.news.ru/photo/76428054-4bd6-11ea-a032-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Паразиты» Фото: Barunson E&A

Победа на «Оскаре» южнокорейского фильма «Паразиты» является скорее исключением из правил и говорит о неком кризисе голливудской индустрии. Такое мнение высказал президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов.

Никто не ожидал, по крайней мере у нас в стране, что «Паразиты» получат не только приз за лучший иностранный фильм, но и приз за лучший фильм. На мой взгляд, это свидетельство определённого кризиса голливудской индустрии, которая в этом году предложила все фильмы своих крупных студий и почти не предложила фильмы независимых студий, — заявил он в интервью ТАСС.

Киновед подчеркнул, что американским фильмам не хватило новизны и оригинальности, несмотря на то, что они были сняты на английском языке, как того требуют негласные правила. По мнению Разлогова, «Паразиты» — это «пример, который доказывает, что спасает не английский язык, а спасает качество, талант, оригинальность». Ленту отличает «яркий, хулиганский подход к теме».

Ранее NEWS.ru писал, что лента режиссёра Пон Чжун Хо получила четыре статуэтки за одну церемонию, удостоившись награды за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и как лучший иностранный фильм. В номинации также были представлены картины «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Брачная история» Ноя Баумбаха, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Джокер» Тодда Филлипса.