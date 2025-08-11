Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой

Монахиня Василиса, она же народная артистка РСФСР Екатерина Васильева, — молодец, о ней хорошо отзываются другие сестры и прихожане, сказала NEWS.ru игуменья Зосимовой пустыни Фаина (Кулешова). Она добавила, что юбилей Васильевой в стенах монастыря вполне возможен.

Вы извините, но рассказывать о Екатерине Васильевой не буду. Она сегодня уехала в больницу. Могу только сказать, что она — молодец, о ней очень хорошие отзывы. Можно ли нам праздновать ее 80-летие? Почему бы и нет? — сказала игуменья Фаина.

15 августа народная артистка РСФСР, актриса кино и театра, Екатерина Васильева, известная по роли Эмилии из «Обыкновенного чуда» и Киры из «Чародеев», отмечает 80-летний юбилей. Четыре года назад она приняла постриг и стала монахиней Василисой в Зосимовой пустыни. Сейчас в монастыре проживает порядка десяти сестер, почти все они довольно преклонного возраста.

Ранее стало известно, что монахиня Василиса в монастыре Зосимова пустынь читает поминальные молитвы о бойцах СВО. Монахини обители добавили, что это большие списки имен и чтение их — большой труд.