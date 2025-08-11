Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:55

Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой

Игуменья Фаина: ставшая монахиней актриса Васильева получает хорошие отзывы

Екатерина Васильева Екатерина Васильева Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Монахиня Василиса, она же народная артистка РСФСР Екатерина Васильева, — молодец, о ней хорошо отзываются другие сестры и прихожане, сказала NEWS.ru игуменья Зосимовой пустыни Фаина (Кулешова). Она добавила, что юбилей Васильевой в стенах монастыря вполне возможен.

Вы извините, но рассказывать о Екатерине Васильевой не буду. Она сегодня уехала в больницу. Могу только сказать, что она — молодец, о ней очень хорошие отзывы. Можно ли нам праздновать ее 80-летие? Почему бы и нет? — сказала игуменья Фаина.

15 августа народная артистка РСФСР, актриса кино и театра, Екатерина Васильева, известная по роли Эмилии из «Обыкновенного чуда» и Киры из «Чародеев», отмечает 80-летний юбилей. Четыре года назад она приняла постриг и стала монахиней Василисой в Зосимовой пустыни. Сейчас в монастыре проживает порядка десяти сестер, почти все они довольно преклонного возраста.

Ранее стало известно, что монахиня Василиса в монастыре Зосимова пустынь читает поминальные молитвы о бойцах СВО. Монахини обители добавили, что это большие списки имен и чтение их — большой труд.

монастыри
актрисы
юбилеи
отзывы
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной
«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца
На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом
Тарифный «молот» Трампа может разорить Швейцарию
Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма
Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста
Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска
В Колумбии скончался раненный при покушении кандидат в президенты
На Украине объявили в розыск российского депутата
У Путина появился еще один спецпредставитель
В ЛДПР вспомнили, как Жириновский обматерил Пугачеву
Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек
Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда
Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин
В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах
Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой
Зеленского уличили в «лихорадочной» подготовке к встрече Путина и Трампа
«Элемент разложения морали»: в Госдуме разнесли «Битву экстрасенсов»
Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.