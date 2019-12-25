https://static.news.ru/photo/16c8930a-26ee-11ea-9a23-fa163e074e61_660.jpg Хидео Кодзима Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Разработчик игр Хидео Кодзима составил список фильмов, которые понравились ему в 2019 году больше всего.

Лучшим фильмом уходящего года, по мнению Кодзимы, стала картина «Паразиты» корейского режиссёра Пон Чжун Хо.

My top 5 films in 2019:

1. Parasite

2. Border

3. The Irishman

4. A Elephant Sitting Still

5. Cold War

The rest on random order:

The House That Jack Built

Capharnaum

Spider- Man: Into the Spider-Verse

Joker

Marriage Story pic.twitter.com/FqNmEqlRhQ — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 22, 2019

На втором месте оказался фильм 2018 года «На границе миров» иранского режиссёра Али Аббаси. Третью строчку заняла драма Мартина Скорсезе «Ираландец». Кинолента «Слон сидит спокойно» китайского режиссёра Ху Бо стала четвёртой в списке, и пятёрку лидеров замыкает «Холодная война» поляка Павла Павликовского.

Кроме того, в десятке лучших фильмов оказались «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, «Капернаум» ливанки Надин Лабаки, мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», кинохит «Джокер» Тодда Филлипса и «Брачная история» Ноа Баумбака.

В ноябре Хидео Кодзима попал в Книгу рекордов Гиннесса как директор компании — разработчика видеоигр с самым большим числом подписчиков в соцсетях, писал NEWS.ru