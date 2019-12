Лучшим фильмом уходящего года, по мнению Кодзимы, стала картина «Паразиты» корейского режиссёра Пон Чжун Хо.

My top 5 films in 2019:

1. Parasite

2. Border

3. The Irishman

4. A Elephant Sitting Still

5. Cold War

The rest on random order:

The House That Jack Built

Capharnaum

Spider- Man: Into the Spider-Verse

Joker

Marriage Story pic.twitter.com/FqNmEqlRhQ