HBO Max добавил предупреждение о расизме в комедию «Сверкающие сёдла»

https://static.news.ru/photo/579de750-de03-11ea-a2bd-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Сверкающие сёдла» Фото: imdb.com

Стриминговый сервис HBO Max добавил информацию об историческом контексте в классической комедии «Сверкающие сёдла» американского режиссёра Мэла Брукса. Картина впервые вышла в 1974 году.

Теперь перед лентой пользователи платформы увидят обращение профессора Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт, которая напоминает о расистских взглядах некоторых персонажей, сообщает The Hollywood Reporer.

По сюжету железнодорожная компания на Диком Западе хочет проложить дорогу через городок, который для этого нужно снести. Бизнесмены решают подкупить губернатора, а к местным жителям направляют чернокожего шерифа, чтобы тот демонстративно боролся с корпорацией.

Проблема расы занимает важное место в «Сверкающих сёдлах». Фильм пропитан расистской лексикой и взглядами, но те, кто их придерживается, показаны глупыми и невежественными ханжами, — пояснила Стюарт.

Ранее на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, стриминговый сервис HBO Max решил на время отказаться от показа фильма «Унесённые ветром». Картину неоднократно критиковали из-за сцен, которые связаны с рабством. Однако спустя некоторое время было принято решение вернуть киноленту к показу, писал NEWS.ru.