HBO Max убрала фильм «Унесённые ветром» из-за расовых протестов в США

https://static.news.ru/photo/afe50d7e-aacf-11ea-9fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Стриминговая платформа HBO Max решила на время отказаться от показа фильма «Унесённые ветром» из-за расовых «противоречивых тем», которые содержатся в нём.

Издание The Wall Street Journal сообщило , что такое решение было принято HBO на фоне протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

Представители стриминговой платформы отметили, что «Унесённые ветром» могут вернуть на HBO Max, но он будет маркирован как фильм, содержащий «противоречивые темы».

Американское издание отметило, что фильм неоднократно подвергался критике из-за сцен, связанных с рабством, и того, как они преподносятся в фильме зрителю.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что смерть Джорджа Флойда, погибшего по вине сотрудника правоохранительных органов, изменит ход будущего США. По его словам, семья Флойда примет участие в обсуждениях реформы полиции в штате и всех законодательных инициатив, относящихся к этому вопросу.