HBO Max возвращает фильм «Унесённые ветром» на платформу

https://static.news.ru/photo/bff41eac-b69c-11ea-8203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Стриминговая платформа HBO Max возвращает фильм «Унесённые ветром», который был снят с платформы из-за расовых тем.

Фильм вскоре снова станет доступен пользователям. Теперь «Унесённые ветром» будут сопровождаться дисклеймером и контекстом, сообщает РИА Новости.

Перед началом картины будет показан ролик с выступлением профессора Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт, которая пояснит спорные темы в фильме и расскажет историю расовых тем в «Унесённых ветром».

Ранее NEWS.ru писал, что HBO Max решила на время отказаться от показа фильма «Унесённые ветром» на фоне протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Картина неоднократно подвергалась критике из-за сцен, связанных с рабством, и того, как они преподносятся в фильме зрителю.