Голливудский актёр назвал «ужасным позором» инцидент с Болдуином

Один из актёров вестерна «Ржавчина» Джон К. Эштон прокомментировал трагедию с участием Алека Болдуина. По его мнению, гибели оператора можно было бы избежать при должных мерах предосторожности, сообщает FoxNews.

Это ужасный позор. Я хотел бы, чтобы были приняты меры предосторожности, чтобы этого не произошло, — сказал Эштон.

Актёр отметил, что не знает подробностей инцидента, поскольку его в тот момент не было на площадке. О произошедшем он узнал по дороге на съёмку. Ему позвонила костюмер и предупредила о её отмене. Ни продюсеры, ни агент актёра с ним не связывались.

Эштон добавил, что сочувствует Болдуину, и предположил, что тот «в ужасной форме» из-за случившегося.

Мне жаль его, я уверен, что он страдает из-за этого, — заявил актёр.

Инцидент с Болдуином произошёл 22 октября в Нью-Мексико. Актёр во время репетиции случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соусу.

Пистолет актёру передал ассистент режиссёра. Он считал, что оружие заряжено холостыми патронами и уверил в этом же и Болдуина. Однако в пистолете оказался как минимум один боевой заряд.

Снимавшийся в Голливуде и лично знакомый с Болдуином российский актёр Игорь Жижикин предположил, что к трагедии могла привести невнимательность или усталость тех, кто отвечает за подготовку и проверку оружия, используемого на съёмках.