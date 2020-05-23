Главным героем мультфильма Pixar впервые стал гей

https://static.news.ru/photo/ca254b16-9e5b-11ea-9951-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма Out Фото: Pixar Animation

Американская киностудия Pixar опубликовала мультфильм своего производства, главным героем которого впервые стал гей. Картина получила название Out («Выход»).

По сюжету, к молодому человеку по имени Грег, который вместе со своим парнем Мануэлем планирует переехать в город, приходят в гости родители, чтобы помочь собрать ему вещи. Мужчина опасается, что они узнают о его ориентации, поэтому пытается скрыть все доказательства его отношений с партнёром.

Лента доступна для просмотра на стриминговом сервисе Disney+. Отмечается, что в ней присутствует сцена поцелуя гей-пары.

Ранее в мультфильме «Вперёд», произведённом на студиях Disney и Pixar, впервые появился ЛГБТ-персонаж. Речь идёт о девушке-циклопе по имени Спектр, которая работает полицейским, писал NEWS.ru.