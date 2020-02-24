https://static.news.ru/photo/c60b2442-5879-11ea-8032-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Вперёд» Фото: Pixar Animation Studios

В мультфильме «Вперёд», произведённом на студиях Disney и Pixar, впервые появится ЛГБТ-персонаж. Речь идёт о девушке-циклопе по имени Спектр, которая работает полицейским.

Героиню озвучила американская актриса и сценаристка, открытая лесбиянка Лина Уэйте, сообщает Yahoo Entertainment. Она появляется в картине ненадолго, но успевает сообщить о своей идентичности.

Лента рассказывает о двух братьях-эльфах, которые рано потеряли отца. Однажды мать дарит им посох, с помощью которого главные герои могут вернуть отца на один день, но заклинание срабатывает неверно.

Как писал NEWS.ru, американская художница Свит Сесилия Данихер планирует подать в суд на компанию Disney. Девушка считает, что дизайн фургона в мультфильме «Вперёд» полностью повторяет аэрографию кузова её автомобиля.