В мультфильме «Вперёд», произведённом на студиях Disney и Pixar, впервые появится ЛГБТ-персонаж. Речь идёт о девушке-циклопе по имени Спектр, которая работает полицейским.
Героиню озвучила американская актриса и сценаристка, открытая лесбиянка Лина Уэйте,
Лента рассказывает о двух братьях-эльфах, которые рано потеряли отца. Однажды мать дарит им посох, с помощью которого главные герои могут вернуть отца на один день, но заклинание срабатывает неверно.
Как писал NEWS.ru, американская художница Свит Сесилия Данихер планирует подать в суд на компанию Disney. Девушка считает, что дизайн фургона в мультфильме «Вперёд» полностью повторяет аэрографию кузова её автомобиля.
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