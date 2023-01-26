Россиян оставят без Гарри Поттера Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 февраля

Фото: FilmStills.net/Global Look Press

Все фильмы кинофраншизы о Гарри Поттере станут недоступны в библиотеках российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Amediateka, который обладает правами на этот контент киностудии Warner Bros. В пресс-службе отметили, что срок лицензионных прав заканчивается 31 января. На сервисе «Кинопоиск», который является партнером «Амедиатеки», фильмы также будут доступны только до конца января.

Срок лицензионных прав на этот конкретный контент — фильмы вселенной Гарри Поттера — заканчивается в плановом порядке 31 января, — сказали собеседники ТАСС.

В ноябре 2022 года стало известно, что киностудия Warner Bros. запретила показывать свои фильмы телеканалам холдинга «Национальная медиагруппа». В частности, речь идет о фильмах о Гарри Поттере, Годзилле и героях вселенной комиксов DC, которые долгое время собирали наибольшие рейтинги в новогодние праздники. Как рассказал источник из СТС, у телеканала еще с октября отсутствует библиотека фильмов мейджора. При этом отмечается, что лицензионные соглашения должны были действовать еще как минимум полтора года.

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