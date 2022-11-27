«Гарри Поттера» обвиняют в сатанизме: запрещать ли волшебный мир Роулинг Зачем православные активисты взялись за самый популярный детский роман и состоятельны ли их аргументы на самом деле

Фото: Warner Bros. Pictures/youtube.com

«Гарри Поттер и орден Феникса»

Несмотря на то что первая книга о Гарри Поттере, написанная английской писательницей Джоан К. Роулинг, недавно отметила 25-летие, страсти вокруг волшебного мира не утихают до сих пор. Так, православные активисты из движения «Сорок сороков» потребовали от министра культуры РФ Ольги Любимовой запретить «Гарри Поттера» в России из-за якобы содержащейся в книгах пропаганды колдовства и сатанизма. В романах и фильмах Роулинг не раз пытались усмотреть разного рода оскорбления и осквернения. Чем одна из лучших детских историй современности не угодила православным активистам и что об этом думают эксперты — в материале NEWS.ru.

Согласно данным Российского книжного союза за 2022 год, три из семи книг Джоан К. Роулинг о Гарри Поттере вошли в топ-5 самых читаемых в сегменте детской литературы. Четвертое место тоже принадлежит Роулинг, но повести «Рождественский поросенок». Колоссальная популярность романов спустя четверть века после выхода в Великобритании первой книги — «Гарри Поттер и философский камень» — сопровождается и огромным числом претензий к писательнице на религиозной почве.

Ряд католических, мусульманских и христианских активистов не раз выступали против серии, находя в ней оккультные и сатанинские подтексты. В 1999 году книги про Гарри Поттера пытались запретить 23 раза в 13 штатах Америки. А в Объединенных Арабских Эмиратах их до сих пор нельзя читать в школах, потому что, согласно заявлению представителя Министерства образования ОАЭ, фантастические эпизоды и магические ритуалы в книгах противоречат исламским ценностям.

Фото: Warner Bros. Pictures/youtube.com «Гарри Поттер и философский камень»

В России у цикла романов тоже всё складывалось не всегда гладко. Несмотря на колоссальную армию поклонников поттерианы (каждую неделю в крупных городах России проходят тематические квизы на знание волшебного мира Джоан К. Роулинг, а пересмотр восьми фильмов в новогодние каникулы стал одним из символов праздника), до сих пор находятся противники «Гарри Поттера». В этот раз ими стали активисты из православного движения «Сорок сороков», созданного композитором Андреем Кормухиным (братом певицы Ольги Кормухиной) и спортсменом Владимиром Носовым. Широкую известность движение получило во время протестов против фильма «Матильда» Алексея Учителя и критики телевизионной деятельности Ивана Урганта.

Сейчас же активисты направили обращение в Министерство культуры РФ, усмотрев в книгах о Гарри Поттере прославление колдовства, сатанизма и противоречащих христианским западных ценностей вроде материализма и индивидуализма. Поводом для обращения к министру культуры Ольге Любимовой стал мюзикл о Гарри Поттере, показы которого анонсированы во многих городах России в преддверии Нового года. Активисты считают, что произведениям, в центре сюжетов которых «абсолютно запрещенные для христиан Богом колдовство и волхование», не место в России.

По мнению детского писателя и публициста Дениса Драгунского, «искать в „Гарри Поттере“ зачатки сатанизма сравнимо с попытками найти пропаганду гомосексуализма и педофилии в классической русской литературе».

Вероятно, люди из этого движения просто не читали замечательные книги Джоан К. Роулинг, а пошли простым путем: не читав, обвинять, — сказал писатель NEWS.ru.

В опубликованном на имя министра письме в качестве аргументов в пользу запрета «Гарри Поттера» приводится принадлежность главных героев к касте волшебников и унизительное положение обычных людей, а также «оправдание преступлений ради достижения целей». У людей, внимательно читавших книги Роулинг, эти «пункты обвинения» вызывают лишь недоумение.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Тематический магазин Harry Potter pop-up shop в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве

Например, среди волшебников немало отрицательных персонажей, и именно они совершают противогуманные магические ритуалы (как восстание из мертвых или обретение вечной жизни). Более того, только отрицательные персонажи используют непростительные (они неспроста именно так называются) заклятия, эквивалентные христианским смертным грехам. В то время как положительные герои используют только оборонительные приемы. А среди «обычных людей», именуемых Роулинг «маглами», есть множество важных положительных персонажей, приходящих на помощь главным героям в моменты душевного смятения.

Я думаю, это совершенное безумие и самопиар со стороны «Сорока сороков». Люди вообще не понимают, что такое сатанизм, неправильно используют этот термин и совершенно не представляют, что такое литература. Главным образом, это их отчаянная попытка обратить на себя внимание. Про них, видимо, все подзабыли, и хорошо, что так. А теперь они изо всех сил пытаются заявить о себе и пропиариться. «Гарри Поттер» — это книга, которая несомненно учит христианской морали и добру. Кроме того, очень много детей по всему миру именно благодаря «Гарри Поттеру» начали читать, — считает исследователь современного религиозного сектантства, председатель Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ Александр Дворкин.

По его мнению, «стареющие дяденьки с пивными брюхами из „Сорока сороков“ очень сильно опоздали с тем, чтобы искать сатанизм именно в книгах Роулинг. Все уже давно проехали этот этап».

Сейчас есть много вещей, по поводу которых можно возмущаться. Но они почему-то выбрали самого беззащитного противника. Сегодня вообще-то открыто идет пропаганда неоязычества. Снимают фильмы с прославлением неоязычества и очернением христианства. Не буду называть какие, чтобы не делать им рекламу. Но вдруг господа из «Сорока сороков» вспомнили про «Гарри Поттера». Взяли бы что-нибудь поближе и поновее. Но они, как всегда, не в курсе, — заключил Дворкин.

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Британская писательница Джоан Роулинг

К слову, сама писательница неоднократно отрицала, что её книги побуждают детей заниматься колдовством. В интервью 1999 года для CNN она сказала, что «абсолютно точно начала писать эти книги не для того, чтобы поощрять детей в колдовстве».

Мне немного смешно, потому что для меня эта идея абсурдна. Я встречала тысячи детей, и ни разу ни один ребёнок не подошел ко мне и не сказал, «г-жа Роулинг, я так рад, что прочитал эти книги, потому что теперь хочу быть колдуном», — отвечала Роулинг.

Пока Ольга Любимова готовит свой ответ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов («Единая Россия») назвал инициативу «Сорок сороков» «безусловным перебором».