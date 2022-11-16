Россияне останутся без «Гарри Поттера» на новогодние каникулы Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать «Гарри Поттера»

Фото: KPA/Global Look Press

Киностудия Warner Bros. запретила показывать свои фильмы телеканалам холдинга «Национальная медиа группа» (СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятый канал» и др.), сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источник. При этом авторы публикации подчеркивают, что лицензионные соглашения должны были действовать еще как минимум полтора года.

В частности, речь идет о сериях фильмов по Гарри Поттеру, Чудо-Женщине, Аквамену, Лиге справедливости и Годзилле, которые долгое время собирали наибольшие рейтинги в новогодние праздники. Как рассказал источник из СТС, у телеканала еще с октября отсутствует библиотека фильмов мейджора.

В марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин в России в связи с проведением военной операции на территории Украины. В дальнейшем стало известно, что в российских регионах кинотеатры сокращают часы работы либо открываются только в выходные дни. При этом часть прокатных заведений уже объявила о закрытии из-за резкого падения оборота. По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие 2022 года упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.