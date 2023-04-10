Фильм «Джон Уик 4» опять возглавил российский кинопрокат Фильм «Джон Уик 4» возглавил российский кинопрокат, собрав 92,4 млн рублей

Фото: Billy Bennight/ZUMA Press/Global Look Press

Киану Ривз

Боевик «Джон Уик 4» в очередной раз стал лидером проката в России и странах СНГ. За минувшие выходные картина Чада Стэтхелски собрала 92,4 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Фильм о киллере Джоне Уике в исполнении Киану Ривза вышел в российский прокат 23 марта. В первую неделю на просторах России и стран СНГ он собрал 348 млн рублей.

Второй результат по сборам на выходных показала романтическая комедия «Мое прекрасное несчастье». Картина Роджера Камбла вышла на экраны 6 апреля. Ее сборы за премьерные дни составили 44,6 млн рублей. Фильм рассказывает о юной девушке Эбби, сбегающей от прошлого в другой город. В фильме снялись Дилан Спроус, Вирджиния Гарднер, Отем Ризер и другие.

Еще одна новинка проката — фильм Мартина Бурбулона «Три мушкетера: Д’Артаньян» — оказалась на третьем месте. Очередная экранизация романа Александра Дюма «Три мушкетера» с Венсаном Касселем на своих первых выходных собрала 41,8 млн рублей.

Ранее сексолог Александра Миллер рассказала NEWS.ru, что Джейсон Стейтем стал бы идеальной заменой Киану Ривзу в роли наемного убийцы Джона Уика. По ее словам, для воплощения на экране образа наемника нужна харизма и томный взгляд, а внешность не важна, так что заменить Ривза может не похожий на него актер. Сексолог уточнила, что Киану Ривз тоже отлично справляется с задачей.