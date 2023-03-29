Названа идеальная замена Ривза в роли Джона Уика Сексолог Миллер: Стейтем стал бы идеальной заменой Ривза в роли Джона Уика

Джейсон Стейтем стал бы идеальной заменой Киану Ривза в роли наемного убийцы Джона Уика, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, для воплощения на экране образа наемника нужна харизма и томный взгляд, а внешность не важна, так что заменить Ривза может не похожий на него актер.

Джейсон Стейтем <…> он, конечно, больше подошел бы на эту роль: в нем больше экстрима, больше харизмы, больше секса именно в Стейтеме. Это ходячий секс, ходячий адреналин. Он ассоциируется у всех с остросюжетными фильмами. Ни одного романтичного, лайтового фильма со Стейтемом нет. Везде погони, перестрелки, яркие романы. Он — идеально подошел бы на роль Джона Уика, — сказала Миллер.

Эксолог уточнила, что Киану Ривз тоже отлично справляется с задачей.

Боевик «Джон Уик 4» стал лидером проката в России и странах СНГ на минувших выходных. Картина Чада Стэхелски, вышедшая на экраны в России 23 марта, собрала 348 млн рублей. В боевике о киллере Джоне Уике в исполнении Киану Ривза, который теперь должен победить Правление кланов, также снимались Донни Йен, Билл Скарсгард и Лоренс Фишберн.