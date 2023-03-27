Фильм «Джон Уик-4» возглавил российский кинопрокат Боевик «Джон Уик-4» собрал в первые выходные в России 348 млн рублей

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Киану Ривз

Боевик «Джон Уик-4» стал лидером проката в России и странах СНГ на минувших выходных. Картина Чада Стэхелски, вышедшая на экраны в России 23 марта, собрала 348 млн рублей, свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

В боевике о киллере Джоне Уике в исполнении Киану Ривза, который теперь должен победить Правление кланов, также снимались Донни Йен, Билл Скарсгард и Лоренс Фишберн.

Вторые сборы за уикэнд показал отечественный мультфильм «Коты Эрмитажа». Он также вышел 23 марта, но собрал 97,4 млн рублей. Мультфильм Василия Ровенского о коте Винсенте озвучивали, в том числе Полина Гагарина и Павел Прилучный.

Российский фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы», премьера которого состоялась на неделю раньше, — 16 марта — показал третий результат по сборам. Он собрал 92,9 млн рублей. В картине об успешной аварийной посадке российского авиалайнера в 2019 году снимались Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин и Марк Богатырев.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что фильм российского режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал лидером по числу нелегальных скачиваний по итогам февраля 2023 года. Помимо него, в топ-3 вошли криминальный триллер Бенджамина Карона «Аферисты» и приключенческий боевик Жана-Франсуа Рише «Крушение». Продолжение «Аватара» Джеймса Кэмерона не попало в десятку лидеров.