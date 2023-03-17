В Лос-Анджелесе умер звезда «Джона Уика» Актер Лэнс Рэддик умер в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лэнс Реддик

Американский актер Лэнс Реддик, известный российским зрителям по кинофраншизе «Джон Уик» (2014–2023) и сериалу «Прослушка» (2002–2008), умер в возрасте 60 лет. Его тело нашли утром 17 марта в собственном доме актера в Студио-Сити недалеко от Голливуда, сообщает портал TMZ.

Причина смерти Реддика не называется. При этом TMZ со ссылкой на источники в полиции уверяет, что смерть, скорее всего, вызвана естественными причинами.

В «Джоне Уике» Реддик исполнял роль Харона. Снялся он и в четвертой части кинофраншизы, которая выходит в кинопрокат в США через неделю — 24 марта.

Актер начал сниматься в 1990-х, играя малозаметные роли. Так, в фильме «Осада» (1998) он сыграл роль агента Флойда Роуза. Затем много снимался в известных российскому зрителю сериалах. Среди них можно вспомнить «Закон и порядок», «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Остаться в живых».

Ранее сообщалось, что 19 февраля во Франции на 79-м году жизни скончался стендап-комик и актер Ричард Белзер. Причиной смерти могли послужить множественные болезни артиста. Для широкого круга зрителей актер раскрылся благодаря роли детектива Джона Манча в сериалах «Убойный отдел», «Закон и порядок» и «Секретные материалы».