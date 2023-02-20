Умер актер, игравший детектива в «Законе и порядке» На 79 году жизни скончался актер из «Закона и порядка» Белзер

Фото: Nancy Kaszerman/Global Look Press

Ричард Белзер

Утром 19 февраля во Франции на 79-м году жизни скончался стендап-комик и актер Ричард Белзер, сообщает The Hollywood Reporter. Как рассказал его близкий друг, писатель Билл Шефт, причиной смерти могли послужить множественные болезни артиста. Он отметил, что Белзеру в последние его дни сильно нездоровилось.

У него было много проблем со здоровьем, и его последними словами были: «Да пошел ты, ублюдок», — сказал Шефт.

Актер стал известен благодаря своему участию в шоу Saturaday Night Live в качестве комика. Позднее он сыграл эпизодические роли в фильмах «Слава» Алана Паркера и «Лицо со шрамом» Брайана Де Пальмы. Далее он стал появляться исключительно в ролях детективов в сериалах. Для широкого круга лиц он раскрылся благодаря роли детектива Джона Манча в сериалах «Убойный отдел», «Закон и порядок» и «Секретные материалы».

Ранее стало известно о кончине актера Джорджа Р. Робертсона, получившего известность в серии фильмов «Полицейская академия», где он сыграл роль шефа Херста. Он умер 29 января в возрасте 89 лет в медицинском центре Торонто в Канаде. Родные Робертсона о причинах его смерти не рассказали.