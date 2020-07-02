Фильм «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского выйдет в США

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Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, обратилась к главе стримингового сервиса Netflix Риду Хастингсу с просьбой убрать из каталога эротическую драму «365 дней». Исполнительница, пережившая похищение и изнасилование, заявила, что картина польского режиссёра Барбары Бяловас «романтизирует жестокую реальность секс-торговли, похищений и изнасилования».

Даффи опубликовала открытое письмо, в котором напомнила, что каждую минуту в мире примерно 25 млн людей становятся жертвами секс-торговли, передаёт Deadline. Пожалуйста, задумайтесь на секунду об этом числе, равном почти...