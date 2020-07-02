Кино

Фильм «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского выйдет в США

12:40, 03 июля 2020
Кадр из фильма «Чернобыль: Бездна» Кадр из фильма «Чернобыль: Бездна» Фото: Централ Партнершип

Фильм «Чернобыль: Бездна» российского режиссёра и актёра Данилы Козловского выйдет в американский прокат. Права на картину приобрела компания Capelight Pictures.

Представители компании Central Partnership рассказали, что ленту также продали Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и Прибалтику, передаёт РИА Новости.

Зарубежными продажами картины занимается кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), закрывшая ряд крупных сделок на Каннском онлайн-рынке, а также на российском Key Buyers Event в начале прошлого месяца, — говорится в сообщении.

«Чернобыль: Бездна» рассказывает о пожарном Алексее, которому предстоит совершить опасную вылазку, чтобы предотвратить катастрофу. Вместе с ним на задание отправятся инженер Валерий и военный водолаз Борис.

Проект стал первой масштабной российской кинолентой, рассказывающей об аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. Премьера фильма намечена на 8 октября, писал NEWS.ru.

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