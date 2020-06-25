Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Компания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» российского режиссёра и актёра Данилы Козловского. Артист также исполнил главную роль в картине.
Проект станет первой масштабной российской кинолентой, рассказывающей об аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. Премьера фильма намечена на 8 октября.
Картина рассказывает о пожарном Алексее, которому предстоит совершить опасную вылазку, чтобы предотвратить катастрофу. Вместе с ним на задание отправятся инженер Валерий и военный водолаз Борис.
Как писал NEWS.ru, в августе 2019 года стало известно об окончании съёмок фильма «Чернобыль: Бездна». Картину снимали на закрытых объектах АЭС в городе Курчатове Курской области.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен