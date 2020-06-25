Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

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Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица остался в восторге от Главного храма Вооружённых сил РФ в подмосковной Кубинке. Он сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились над музейно-храмовым комплексом, с творчеством Леонардо да Винчи.

Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооружённых сил России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и...