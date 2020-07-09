«Фиксиков» купили для китайского рынка

Китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела права на показ четвёртого сезона российского мультсериала «Фиксики». Он выйдет на русском и китайском языках.
Впервые «Фиксики» вышли на Tencent в 2015 году,
Tencent Video, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода сериала «Фиксики», которые будут произведены в 2020–2022 годах, — цитирует агентство сообщение представителей группы компаний «Рики».
Китайская корпорация также готовит новое научно-популярное игровое шоу для детей «Фиксилаб», которое будет создано для внутреннего рынка. Планируется выпуск 26 эпизодов длиной по 15 минут.
В феврале стало известно, что группа компаний «Рики», создающая «Смешариков», приобрела контрольный пакет акций «Аэроплана», занимающегося проектом «Фиксики».
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