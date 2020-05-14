Евгений Цыганов сыграет Чичикова в экранизации «Мёртвых душ»

Российский актёр Евгений Цыганов исполнит роль Чичикова в многосерийной экранизации поэме «Мёртвые души» русского писателя Николая Гоголя. В проекте примут участие Александр Робак и Дмитрий Дюжев.
О создании нового шоу
Мы должны были начать съёмки в мае-июне, потому что у меня там всё рассчитано под цветущую сирень, яблони, расцвет весны, который плавно перетёк в лето, август, — сказал кинематографист.
Константинопольский поделился, что в шоу также снимутся Елена Коренева Тимофей Трибунцев и Михаил Ефремов.
Как писал NEWS.ru, австралийский актёр Рассел Кроу исполнит роль в ремейке французского криминального фильма «Пророк», который был снят режиссёром Жаком Одиаром.
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