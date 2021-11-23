«Это было сродни чуду»: режиссёр рассказала о последней роли Руслановой

Режиссёр Елена Ляпичева рассказала NEWS.ru о последнем фильме Нины Руслановой «На Круге». После двух инсультов (как признавалась сама Русланова Борису Корчевникову, они случились в 2009 и 2014 годах) актриса смогла встать на ноги, вернуться в профессию и приняла предложение исполнить роль любимицы хутора — казачки Авдотьи — в драме, снимавшейся в станице Вёшенской. Начатая Ниной Руслановой в 2019–2020 годах работа, которая прервалась из-за пандемии коронавируса и вскоре должна была возобновиться, уже никогда не будет закончена актрисой. Но фильм «На Круге», по словам режиссёра, непременно выйдет на экраны и снятые с Руслановой кадры обязательно попадут в финальную версию картины.

«Тосковала по советскому кино»

«На Круге» — полнометражный фильм, историческая драма о казачестве, подвижничестве и вере. Как отмечает режиссёр Елена Ляпичева, в картине нет никакого подражательства «Тихому Дону». Хотя снимали «На Круге» в станице Вёшенской Ростовской области — там же, где работали над киноэпопеями по роману Михаила Шолохова режиссёры Сергей Герасимов в 1958 году и Сергей Урсуляк в 2015-м.

Как рассказала Елена Ляпичева, Нина Русланова сразу согласилась сниматься в фильме, едва прочитав сценарий. Хотя в последние годы актриса часто отказывалась от предложений, и не только из-за болезни. Как говорила сама Русланова, «не вписалась в современный кинематограф, да и не стремилась туда вписываться».

Она тосковала по советскому кинематографу. Это была прямо невыразимая тоска. Нина Ивановна говорила мне лично, что обычно мало кому даёт согласие на съёмки, так как зовут в основном в сериалы. «А эта роль мне по душе», — так сказала про нашу картину Русланова. Она играла казачку Авдотью, любимицу всего казачьего хутора, — рассказала Елена Ляпичева.

Партнёром Нины Руслановой в фильме «На Круге» стал народный артист РСФСР Станислав Любшин. Они не однажды работали вместе в кино, дружили несколько десятилетий и, как отметила режиссёр, были очень рады друг друга видеть на площадке.

На съёмочной площадке дежурили врачи

Режиссёр призналась, что во время съёмок в станице Вёшенской дежурили врачи — на тот случай, если перенёсшая два инсульта актриса почувствует себя плохо. На площадке артистку сопровождала дочь Олеся. Русланова с дочерью жили в небольшом частном доме там же, в Вёшенской, — Нине Ивановне не хотелось селиться в гостиницу, и для неё сняли домик.

Во время общения за кадром, по словам Елены Ляпичевой, чувствовались некоторые трудности с речью у актрисы, однако в кадре никаких сложностей не было заметно: Русланова отлично двигалась, сохранила прекрасную память, текст своей довольно большой роли знала назубок и произносила без малейшей запинки.

Фотография предоставлена руководителем проекта, киностудий «Свет» и «Духовность и Армия» Еленой Ляпичевой Владимир Бекетов

Вне работы Нине Ивановне, как я замечала, тяжеловато давалось общение. А на площадке она становилась другой. Как будто открывались новые возможности, и организм работал на все сто процентов. Мы видели перед собой молодую и абсолютно здоровую женщину. Не зря артисты часто говорят, что «сцена лечит», «работа лечит». Это было сродни чуду, — вспоминает режиссёр.

Некоторые коллеги предупреждали Ляпичеву, которая раньше никогда не работала с Ниной Руслановой, о якобы сложном характере народной артистки России. Однако Елена не прислушалась к ним — в итоге, призналась режиссёр, у неё сложились идеальные отношения с актрисой.

Нина Ивановна наслаждалась каждым днём съёмки, и это было заметно. Это была для неё жизнь: работа на съёмочной площадке давала здоровье и силы, а не отнимала. Нина Ивановна говорила с грустью, что всё-таки недоиграла в кино, недореализовалась, — вспомнила режиссёр.

Что будет с последним фильмом Нины Руслановой

Из-за пандемии коронавируса создатели фильма «На Круге» успели снять только треть картины. Остальные съёмочные дни переносились и откладывались почти полтора года. Всё это время продюсеры и режиссёр звонили Нине Ивановне, чтобы узнать о её самочувствии, поздравить с праздником. Актриса благодарила за то, что о ней помнят, и заверяла, что очень ждёт возобновления съёмок.

Однако 21 ноября Нины Руслановой не стало. Елена Ляпичева объяснила NEWS.ru, что из-за смерти актрисы сюжетную линию в фильме придётся переписать на другую исполнительницу. Но кадры с Руслановой, подчеркнула режиссёр, обязательно останутся в финальной версии фильма. Она отметила, что «сыграть народную героиню так, как сыграла Русланова, мало кто мог бы».