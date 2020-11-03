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Эрнст рассказал о звонке Рогозина с предложением снять фильм в космосе

12:41, 03 ноября 2020 35
Константин Эрнст Константин Эрнст Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сам позвонил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и предложил отправить в космос людей для съёмок фильма, рассказал медиаменеджер.

Я всегда мечтал если не сам побывать в космосе, то помочь кому-нибудь это сделать. И вот однажды раздался звонок Дмитрия Рогозина, и ключ к этой счастливой возможности оказался в положении «на старт». Роскосмос, выполняя свои профессиональные обязанности и реализуя новые космические программы, счёл, что может подготовить двух космонавтов-исследователей, один из которых отправится в космос для съёмок художественного фильма с рабочим названием «Вызов», — сказал Эрнст.

Кроме того, директор Первого канала отметил, что искать претенденток будут, прежде всего, из числа профессиональных актрис. Однако продюсеры готовы рассмотреть и тех девушек, кто не имеет актёрского образования, но может составить конкуренцию профессионалам.

С свою очередь Рогозин заявил, что корпорация хочет показать свои ускоренные программы по подготовке космонавтов.

[Для нас важно показать] отработку возможности ускоренной подготовки к такому полёту и выполнения миссии на МКС специалиста (инженера, врача, астрофизика), в ком может неожиданно возникнуть потребность на борту станции. Это своеобразный космический эксперимент. Отобранной конкурсом и медкомиссией актрисе предстоит выполнять функции космонавта-исследователя и стать полноценным членом экипажа, — сказал Рогозин.

Ранее NEWS.ru писал, что съёмки фильма пройдут на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года. Продюсеры уже дали старт конкурсу.

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