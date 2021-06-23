Эмилия Кларк назвала «безумными» приквелы «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов» по романам Джорджа Мартина, в беседе с изданием THR назвала приквелы саги «безумными». Про один из них — «Дом драконов» — ей рассказал близкий друг Мигель Сапочник, снявший ряд эпизодов оригинальной саги.

Когда я увидела первые кадры со съёмок, то подумала: «Ничего себе!». Ведь в прошлый раз я была сама по себе, и не знала, что у меня есть друзья (имея в виду других Таргариенов). А ведь у меня могла быть куча друзей, с которыми можно было бы пообщаться. И тем не менее, удивительно увидеть все это снова, — отметила звезда.

Вспоминая «Игру престолов», артистка добавила, что до сих пор поддерживает контакты с коллегами по проекту, которому отдала почти 10 лет. Говоря о своей героине Кларк подчеркнула — Дейнерис «часть её сердца», и она никогда не забудет «мать драконов».

Сериал «Игра престолов» транслировался в 2011–2019 годах. Вышло восемь сезонов, или 73 эпизода. Дом дракона" основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие в произведении разворачивается за 300 лет до событий из «Игры престолов». Съёмки начались в апреле 2021 года. Премьеру запланировали на 2022-й.

Ранее сообщалось, что британский актёр Грэм Мактавиш, известный ролью гнома Двалина в трилогии Питера Джексона «Хоббит», снимается в приквеле фэнтези-саги «Игра престолов» — сериале «Дом дракона». По оценкам звезды, масштаб новой ленты впечатляет, в ней «очень много драконов».