https://static.news.ru/photo/f8959378-ca73-11e9-814a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Прикольной нелепицей» назвал актёр Михаил Ефремов появившийся в интернете трейлер нового фильма «Ангелы Чарли», где лица исполнительниц главных ролей были заменены на его анимированный портрет. Артист философски отнёсся к шутке, хотя и признался, что не понял причин её появления.

Прикольно сделали, только не понятно зачем, — сказал он в комментарии радиостанции « Говорит Москва ».

Он затруднился сказать, может ли технология по замене лиц Deepfake в отдалённом будущем лишить актёров работы, отметив, что ему «от этого ни холодно, ни горячо».