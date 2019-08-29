Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Прикольной нелепицей» назвал актёр Михаил Ефремов появившийся в интернете трейлер нового фильма «Ангелы Чарли», где лица исполнительниц главных ролей были заменены на его анимированный портрет. Артист философски отнёсся к шутке, хотя и признался, что не понял причин её появления.

Прикольно сделали, только не понятно зачем, — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Он затруднился сказать, может ли технология по замене лиц Deepfake в отдалённом будущем лишить актёров работы, отметив, что ему «от этого ни холодно, ни горячо».

Как писал News.ru, это уже не первый раз, когда технологию по замене лиц использовали для юмористического контента. Ранее энтузиасты сделали из Киану Ривза героя, остановившего ограбление, а один из каналов в YouTube периодически «изменяет» культовые киноленты.

News.ru в соцсетях