Кино

Джеймс Ганн показал фотографии с репетиций «Стражей Галактики 2»

15:36, 14 июля 2020

Американский режиссёр опубликовал фотографии репетиций с командой актёров, с которыми он работал над фильмом «Стражи галактики». Он показал, как проговаривает реплики с актёрами, пробует разные позы и обсуждает мотивацию персонажей.

Ганн выложил фотографии большого пустого зала, в котором есть только несколько стульев и столов. На бетонном полу помещения нанесена разноцветная разметка. Как объяснил кинематографист, лентой были обозначены локации, использованные в картине.

Режиссёр объяснил, что на площадке не только отрабатывает игру актёров и делает разбор смысла сцены, но и репетирует захват камеры.

Кроме того, он показал, что во время подготовительных работ с ним часто была его собака. Он выложил снимок, на котором пёс участвует в репетиции сцены с Реактивным Енотом.

Ранее Джеймс Ганн поделился деталями фильма «Стражи Галактики 3». Он заявил, что в новой картины подробнее раскроет историю енота по имени Ракета, писал NEWS.ru.

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