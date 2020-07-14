Джеймс Ганн показал фотографии с репетиций «Стражей Галактики 2»

Американский режиссёр опубликовал фотографии репетиций с командой актёров, с которыми он работал над фильмом «Стражи галактики». Он показал, как проговаривает реплики с актёрами, пробует разные позы и обсуждает мотивацию персонажей.
Ганн выложил фотографии большого пустого зала, в котором есть только несколько стульев и столов. На бетонном полу помещения нанесена разноцветная разметка. Как объяснил кинематографист, лентой были обозначены локации, использованные в картине.
Режиссёр объяснил, что на площадке не только отрабатывает игру актёров и делает разбор смысла сцены, но и репетирует захват камеры.
Here's Yondu making the ultimate sacrifice for Quill. I wanted to see how they would look shot from above, so this was as much researching the hold as it was going over the lines and performances. pic.twitter.com/tmIhHmaoIO