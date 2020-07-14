Джеймс Ганн показал фотографии с репетиций «Стражей Галактики 2»

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Американский режиссёр опубликовал фотографии репетиций с командой актёров, с которыми он работал над фильмом «Стражи галактики». Он показал, как проговаривает реплики с актёрами, пробует разные позы и обсуждает мотивацию персонажей.

Ганн выложил фотографии большого пустого зала, в котором есть только несколько стульев и столов. На бетонном полу помещения нанесена разноцветная разметка. Как объяснил кинематографист, лентой были обозначены локации, использованные в картине.

I usually rehearse with the actors for a couple weeks before we start shooting. I found a bunch of pics of us rehearsing scenes from #GotGVol2 . Here's the whole gang rehearsing the scene where Mantis feels Quill's feelings. https://t.co/IYUkhUQqw7 pic.twitter.com/O2WZtpuMsE — James Gunn (@JamesGunn) July 11, 2020

Режиссёр объяснил, что на площадке не только отрабатывает игру актёров и делает разбор смысла сцены, но и репетирует захват камеры.

Here's Yondu making the ultimate sacrifice for Quill. I wanted to see how they would look shot from above, so this was as much researching the hold as it was going over the lines and performances. pic.twitter.com/tmIhHmaoIO — James Gunn (@JamesGunn) July 11, 2020

Кроме того, он показал, что во время подготовительных работ с ним часто была его собака. Он выложил снимок, на котором пёс участвует в репетиции сцены с Реактивным Енотом.

Ранее Джеймс Ганн поделился деталями фильма «Стражи Галактики 3». Он заявил, что в новой картины подробнее раскроет историю енота по имени Ракета, писал NEWS.ru.