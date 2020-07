Джеймс Ганн показал фотографии с репетиций «Стражей Галактики 2»

Ганн выложил фотографии большого пустого зала, в котором есть только несколько стульев и столов. На бетонном полу помещения нанесена разноцветная разметка. Как объяснил кинематографист, лентой были обозначены локации, использованные в картине.

I usually rehearse with the actors for a couple weeks before we start shooting. I found a bunch of pics of us rehearsing scenes from #GotGVol2 . Here's the whole gang rehearsing the scene where Mantis feels Quill's feelings. https://t.co/IYUkhUQqw7 pic.twitter.com/O2WZtpuMsE

Режиссёр объяснил, что на площадке не только отрабатывает игру актёров и делает разбор смысла сцены, но и репетирует захват камеры.