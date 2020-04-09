Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета новых «Стражей Галактики»

https://static.news.ru/photo/3fd95878-7a73-11ea-9412-fa163e074e61_660.jpg Фото: marvel.com

Американский режиссёр Джеймс Ганн поделился деталями фильма «Стражей Галактики 3», режиссёром которого он является.

Ганн пересмотрел первые две части киносерии вселенной Marvel и провёл в Twitter текстовую трансляцию, ответив на вопросы поклонников картин о межпланетных путешественниках. Один из подписчиков спросил у кинематографиста, будут ли в грядущей ленте раскрыта история енота по имени Ракета.

Одиночество Ракеты для меня в центре франшизы, — написал Ганн.

Part of the cybernetics apparently painfully placed in his body. One of my favorite moments in the movie. Rocketâs loneliness and disaffection is at the center of the franchise for me. #QuarantineWatchParty #GotG https://t.co/F2tGn8XggD — James Gunn (@JamesGunn) April 8, 2020

По его словам, персонаж является важной частью того, что зрителей ждёт в будущем. Режиссёр заявил, что многие вещи, которые он задумал с самого начала будут объяснены в новой картине.

Ранее Джеймс Ганн рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин. Он завёл в Twitter тред «вопрос — ответ», во время которого заявил, что в качестве компаньона для самоизоляции он бы предпочёл робота-помощника Джарвиса, созданного Железным человеком.