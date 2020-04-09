Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета новых «Стражей Галактики»

Американский режиссёр Джеймс Ганн поделился деталями фильма «Стражей Галактики 3», режиссёром которого он является.
Ганн пересмотрел первые две части киносерии вселенной Marvel и провёл в Twitter текстовую трансляцию, ответив на вопросы поклонников картин о межпланетных путешественниках. Один из подписчиков спросил у кинематографиста, будут ли в грядущей ленте раскрыта история енота по имени Ракета.
Одиночество Ракеты для меня в центре франшизы, — написал Ганн.
По его словам, персонаж является важной частью того, что зрителей ждёт в будущем. Режиссёр заявил, что многие вещи, которые он задумал с самого начала будут объяснены в новой картине.
Ранее Джеймс Ганн рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин. Он завёл в Twitter тред «вопрос — ответ», во время которого заявил, что в качестве компаньона для самоизоляции он бы предпочёл робота-помощника Джарвиса, созданного Железным человеком.