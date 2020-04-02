Кино

Джеймс Ганн назвал героя Marvel, с которым хотел бы провести карантин

18:37, 02 апреля 2020
Джеймс Ганн Джеймс Ганн Фото: Chris Joseph/ZUMAPRESS.com/Global Lok Press

Американский режиссёр Джеймс Ганн, известный как создатель серии фильмов «Стражи Галактики», рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин.

Ганн запустил в Twitter тред «вопрос — ответ», во время которого заявил, что в качестве компаньона для самоизоляции он бы предпочёл робота-помощника Джарвиса, созданного Железным человеком.

Кинематографист также ответил на вопрос о том, как он убивает время, находясь взаперти из-за пандемии. Он заявил, что сейчас занят работой над новой частью «Отряда самоубийц».

Мои дни сейчас забиты монтажом «Отряда самоубийц», совместным временем с Дженн, помощью нуждающимся, медитацией, просмотром фильмов и физическими упражнениями, — написал артист.

Как писал NEWS.ru, Джеймс Ганн представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц». В сиквеле появятся как персонажи из оригинального фильма, так и совершенно новые герои.

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