Джеймс Ганн назвал героя Marvel, с которым хотел бы провести карантин

https://static.news.ru/photo/a1de6e94-74f8-11ea-89b4-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Ганн Фото: Chris Joseph/ZUMAPRESS.com/Global Lok Press

Американский режиссёр Джеймс Ганн, известный как создатель серии фильмов «Стражи Галактики», рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин.

Ганн запустил в Twitter тред «вопрос — ответ», во время которого заявил, что в качестве компаньона для самоизоляции он бы предпочёл робота-помощника Джарвиса, созданного Железным человеком.

Jarvis. Next. — James Gunn (@JamesGunn) April 1, 2020

Кинематографист также ответил на вопрос о том, как он убивает время, находясь взаперти из-за пандемии. Он заявил, что сейчас занят работой над новой частью «Отряда самоубийц».

Мои дни сейчас забиты монтажом «Отряда самоубийц», совместным временем с Дженн, помощью нуждающимся, медитацией, просмотром фильмов и физическими упражнениями, — написал артист.

Как писал NEWS.ru, Джеймс Ганн представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц». В сиквеле появятся как персонажи из оригинального фильма, так и совершенно новые герои.