Джеймс Ганн назвал героя Marvel, с которым хотел бы провести карантин

Американский режиссёр Джеймс Ганн, известный как создатель серии фильмов «Стражи Галактики», рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин.
Ганн
Jarvis. Next.— James Gunn (@JamesGunn)
April 1, 2020
Кинематографист также ответил на вопрос о том, как он убивает время, находясь взаперти из-за пандемии. Он заявил, что сейчас занят работой над новой частью «Отряда самоубийц».
Мои дни сейчас забиты монтажом «Отряда самоубийц», совместным временем с Дженн, помощью нуждающимся, медитацией, просмотром фильмов и физическими упражнениями, — написал артист.
Как писал NEWS.ru, Джеймс Ганн представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц». В сиквеле появятся как персонажи из оригинального фильма, так и совершенно новые герои.
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