Джейк Джилленхол может сыграть в шоу о писателе и мошеннике Дэне Мэллори

https://static.news.ru/photo/2bb644f2-e3c1-11ea-b6ac-fa163e074e61_660.jpg Джейк Джилленхол Фото: Lee Sang-ho/Xinhua/Global Look Press

Американский актёр Джейк Джилленхол, возможно, сыграет в фильме, рассказывающем о писателе и патологическом лжеце Дэне Мэллори. Картина будет основана на статье Иэна Паркера A Suspense Novelist’s Trail Of Deceptions, которая вышла в журнале The New Yorker в 2019 году.

Права на экранизацию приобрела кинокомания Annapurna Pictures, сообщает IndieWire. Режиссёром и сценаристом выступит американка Яница Браво, известная по работе над «Атлантой» и «Миссис Америка».

Статья, которая легла в основу ленты, повествует о Мэллори (также известен как А. Дж. Финн). В 2018 году он выпустил книгу «Женщина в окне», после чего начал всячески просить снисхождения у окружающих. Он заявлял о том, что у него есть опухоль, не поддающаяся операциям, и утверждал, что его мать умерла от рака, а брат совершил суицид. В итоге выяснилось, что его близкие живы и здоровы, а он вылечился сам по себе.

В этом человеке есть пустота, и он заполняет её обманом людей, — прокомментировала Браво описанную историю.

По её словам, проект покажет, как общество ненароком участвует в создании благоприятных условий жизни для таких мошенников. Со сценарием пилотного эпизода кинематографистке поможет Брайан Савелсон, работавший над «Маленькой Америкой».

Как писал NEWS.ru, исландская певица Бьорк Гудмундсдоттир снимется в новом фильме американского режиссёра Роберта Эггерса. Картина получила название «Северянин».