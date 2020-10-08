Дуэйн Джонсон вышел на третье место в мире по числу подписчиков в Instagram

https://static.news.ru/photo/8bff4c1a-0990-11eb-817c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/therock

Бывший рестлер, актёр Дуэйн «Скала» Джонсон достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram, выйдя таким образом на третье место в мире по этому показателю.

Звезда серии фильмов «Форсаж» записал видео, в котором рассказал, что помогло ему добиться такого успеха в соцсети.

Нужно всегда говорить правду. И когда вы говорите правду, делайте всё необходимое, чтобы преподнести её с достоинством, состраданием, уважением и самообладанием. Огромное спасибо за то, что дали мне возможность высказать мою правду, — обратился к подписчикам актёр.

Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду с 238 млн подписчиков в Instagram является самым популярным пользователем соцсети. Певица Ариана Гранде с 203 млн подписчиков находится на втором месте.

Ранее Скала публично поддержал кандидата в президенты США Джо Байдена и призвал всех американцев прийти на выборы, передавал NEWS.ru.