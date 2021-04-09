Дуэйн Джонсон станет суперзлодеем из комиксов DC

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Актёр Данила Козловский презентовал в Санкт-Петербурге фильм «Чернобыль», в котором выступил как режиссёр и исполнитель главной роли. По его словам, основной задачей создателей фильма было показать судьбы конкретных людей.

Мы шли от героев, потому что все-таки у нас не историческая реконструкция, у нас история про очень конкретных людей, очень конкретные судьбы, для нас это было гораздо важнее, чем воссоздание...