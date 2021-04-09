Дуэйн Джонсон станет суперзлодеем из комиксов DC

Американский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон объявил о начале съёмок супергеройского боевика по мотивам комиксов DC «Чёрный Адам». Звезда сыграет главную роль — злодея Чёрного Адама, обладающего сверхспособностями — нечеловеческой силой, умом и скоростью.
Наша съёмочная группа полностью состоит из звёзд — невероятно талантливых, целеустремлённых, преданных делу и сосредоточенных на том, чтобы поднять планку и представить нечто особенное для всего мира. Это большая честь, — написал Скала на своей странице в Instagram.
В ленте Скале придётся сражаться с Обществом справедливости Америки: Человеком-ястребом (Олдис Ходж), Доктором Фейтом (Пирс Броснан), Циклоном (Квинтесса Суинделл) и Крушителем Атомов (Ноа Сентинео).
Режиссёрское кресло занял Жауме Коллет-Серра, сценарий написали Рори Хейнс и Сохраба Ноширвани. Проект станет спин-оффом блокбастера «Шазам!» (2019) и вторым совместным фильмом студии New Line Cinema и DC. Премьера запланирована на 29 июля 2022 года.
Как ранее писал NEWS.ru, несмотря на популярность супергеройского фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера, проект не получит дальнейшего развития. Вместо этого Warner Bros. Entertainment и DC планируют создать киновселенную, сосредоточенную на чернокожих персонажах. В производство уже запустили экранизацию серии комиксов «Статик», ставшей основой для новой франшизы. События разворачиваются вокруг афроамериканского студента-гения по имени Вирджил Хоукинс.