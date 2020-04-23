Друг Чулпан Хаматовой рассказал об одиночестве актрисы

https://static.news.ru/photo/a3890eae-85ef-11ea-8a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Друг звезды сериала «Зулейха открывает глаза» Чулпан Хаматовой рассказал, что актриса не нашла пока своего женского счастья. Она живёт с тремя дочками от разных отцов.

С детьми Хаматова проводит всё своё свободное время. Приятель актрисы отметил, что она совершенно не умеет отдыхать и отдаёт работе и заботам приоритет, сообщает KP.RU.

Чулпан Хаматова является востребованной актрисой, за свою работу она получает такие гонорары, что смогла купить себе землю в Латвии — 50 соток — и построить там дом. Рядом с домом — нетронутая природа, озеро, лес, в котором иногда можно встретить косулю.

Последним мужчиной актрисы был режиссёр Шейн. С ним Хаматова рассталась два года назад, когда у неё случился и творческий кризис: актриса не получала предложений в кино. Роль в сериале «Зулейха открывает глаза» буквально перезапустила её творческую карьеру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель Захар Прилепин раскритиковал создателей нового сериала «Зулейха открывает глаза» за то, что они не смогли правильно раскрыть идею картины. По его словам, люди «устали от банального прямолинейного антисоветизма, который совершенно справедливо воспринимается как русофобия».