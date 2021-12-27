Долин рассказал, смотрел ли он на карантине фильмы Ридли Скотта

Излечившийся от коронавируса кинокритик Антон Долин рассказал NEWS.ru, что во время болезни не смотрел фильмы американского режиссёра Ридли Скотта, а предпочёл ознакомиться с сериалами. Ранее постановщик «Чужого», «Бегущего по лезвию» и «Марсианина» обматерил Долина после высказываний о своём новом фильме «Последняя дуэль».

Нет, я Ридли Скотта раньше изучал. Я сериалы смотрел, — сказал Долин, отвечая на вопрос о том, смотрел ли он картины американского режиссёра, находясь на карантине.

Кинокритик также удивился вниманию журналистов к своей персоне. Он подчеркнул, что состояние его здоровья никого не касается.

Можете написать новость, что я выздоровел, ещё обязательно напишите, что на рынок собираюсь послезавтра, покупать индюшку к Новому году. Очень важная новость, я ведь такая персона, — пошутил он.

О нелестном высказывании голливудского режиссёра Долин рассказал в выпуске своей программы на YouTube. Скотту не понравились слова критика о том, что его фильм «Последняя дуэль» получился намного реалистичнее, чем прошлые картины «Робин Гуд» и «Царство небесное».

Ранее Долин объяснил традицию пересматривать советские фильмы в Новый год. Это происходит потому, что люди хотят вернуться в прошлое и вызвать приятные семейные ассоциации. Кинокритик добавил, что старые киноленты являются таким же атрибутом праздника, как и новогодняя ёлка.