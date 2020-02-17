Документальный фильм «Дело Собчака» 2018 года впервые покажут на телевидении. Показ состоится 19 февраля на Первом канале. Об этом
Фильм рассказывает о жизни и деятельности Анатолия Собчака — первого мэра Санкт-Петербурга, политического и общественного деятеля. Фильм сняла его дочь — Ксения Собчак, — процитировали пресс-службу в ТАСС.
Премьерный показ фильма в РФ состоялся в 2018 году. Впервые он был представлен для зрителей Каннского кинофестиваля в мае 2018 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущую Ксению Собчак высмеяли за рассуждения о натуральной красоте. Пользователи раскритиковали Ксению Собчак за использование графических редакторов фото и увеличение губ.
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