https://static.news.ru/photo/6948ba48-51c7-11ea-87df-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Собчак Фото: Andrey Chepakin/Russian Look/GlobalLookPress

Документальный фильм «Дело Собчака» 2018 года впервые покажут на телевидении. Показ состоится 19 февраля на Первом канале. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Фильм рассказывает о жизни и деятельности Анатолия Собчака — первого мэра Санкт-Петербурга, политического и общественного деятеля. Фильм сняла его дочь — Ксения Собчак, — процитировали пресс-службу в ТАСС.

Премьерный показ фильма в РФ состоялся в 2018 году. Впервые он был представлен для зрителей Каннского кинофестиваля в мае 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущую Ксению Собчак высмеяли за рассуждения о натуральной красоте. Пользователи раскритиковали Ксению Собчак за использование графических редакторов фото и увеличение губ.